Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel/Herten: Unfallfluchten

Recklinghausen (ots)

Castrop-Rauxel:

In der Nacht von Samstag auf Sonntag fuhr ein unbekannter Pkw-Fahrer gegen einen geparkten Pkw an der Dornackerstraße. Anschließend flüchtete der Unfallverursacher in unbekannte Richtung. An dem geparkten Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von 1000 Euro.

Herten:

Am Dienstag Nachmittag, zwischen 13:55 Uhr und 14:40 Uhr beschädigte ein unbekannter Pkw-Fahrer den geparkten Pkw eines 38-Jährigen aus Dortmund. Das Fahrzeug war auf dem Parkplatz der LWL Klinik Im Schloßpark abgestellt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro.

Hinweise zu den Verkehrsunfallfluchten in Bottrop, Dorsten, Gladbeck, Haltern am See und Marl erbittet das Verkehrskommissariat in Gladbeck unter 0800 2361 111. Hinweise zu den Verkehrsunfallfluchten in Castrop-Rauxel, Datteln, Herten, Oer-Erkenschwick, Recklinghausen und Waltrop erbittet das Verkehrskommissariat in Herten unter 0800 2361 111.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Pressestelle

Telefon: 02361 55 1031 oder 02361 55 1032

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell