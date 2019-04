Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Rollerfahrer fährt auf Auto auf

Recklinghausen (ots)

Ein 16-jähriger Marler ist am Dienstag mit seinem Roller auf der Victoriastraße auf ein stehendes Auto aufgefahren. Am Abzweig zum Ovelheider Weg stand gegen 16.15 Uhr ein Linienbus, den der Marler umfuhr. Das vor dem Bus stehende Auto übersah der Rollerfahrer nach bisherigen Erkenntnissen und fuhr auf. Der Mitfahrer des 16-Jährigen erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 2500 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Telefon: 02361 55 1031

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell