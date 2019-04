Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Datteln: Polizei sucht Radfahrer

Recklinghausen (ots)

Ein zehnjähriges Mädchen ist am Dienstag bei einem Unfall leicht verletzt worden. Es war gegen 13.18 Uhr mit seinem Fahrrad auf der Mozartstraße in südlicher Richtung unterwegs. Ein unbekannter Radfahrer wollte das Mädchen überholen. Dabei kam es zum Kontakt der beiden Fahrräder. Die Zehnjährige stürzte und verletzte sich leicht. Der männliche Radfahrer soll kurz angehalten, mit dem Mädchen gesprochen haben und sei dann weitergefahren, ohne zu helfen. Die Polizei sucht nun den Mann. Er kann wie folgt beschrieben werden: ca. 16-17Jahre alt, trug einen Adidas Schulrucksack in grau, keine Brille, keinen Bart. Die Polizei bittet Zeugen, sich beim Regionalkommissariat Castrop-Rauxel unter 0800-2361111 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Telefon: 02361 55 1031

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell