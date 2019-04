Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Brand von Mülltonnen

Recklinghausen (ots)

An einer Sporthalle an der Kleinen Lönsstraße sind am Mittwoch gegen 01.00 h Mülltonnen in Brand geraten. Das Feuer griff noch auf das Dach eines Geräteraums über und verursachte einen geschätzten Schaden von über 10.000 Euro. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Wie das Feuer entstanden ist, ist noch nicht geklärt. Das Fachkommissariat für Branddelikte ermittelt.

