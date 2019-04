Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Polizei sucht Fahrer eines weißen Autos

Recklinghausen (ots)

Weil er vor einem angeleinten Hund eins Freundes zurückwich, trat ein elfjähriger Bottroper am Dienstag rückwärts auf die Scharnhölzstraße. Ein weißes Autos, das Richtung Ostring unterwegs gewesen sein soll, erfasste den Jungen und verletzte ihn leicht. Am Steuer soll ein Mann gesessen haben, der weiter fuhr und sich nicht um den verletzten Elfjährigen kümmerte. Der Junge ging nach Hause und meldete den Vorfall seinen Eltern. Der Unfall geschah zwischen 14.30 Uhr und 15 Uhr. Wer Angaben zu dem Auto und dem Fahrer machen kann, soll sich beim Regionalkommissariat in Gladbeck unter 0800-2361111 melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Telefon: 02361 55 1031

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell