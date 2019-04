Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Polizei sucht weißes Auto

Recklinghausen (ots)

Die Polizei sucht den Fahrer, die Fahrerin eines weißen Kleinwagens, der oder die am Dienstag in einen Unfall verwickelt gewesen sein soll. Eine 14-jährige Marlerin war gegen 16.35 Uhr mit ihrem Hund auf dem Gehweg der Kriemhildestraße unterwegs. Zur gleichen Zeit befuhr ein weißer Kleinwagen die Straße in westlicher Richtung. Aufgrund einer Fahrbahnverengung soll der Fahrer, die Fahrerin ein Stück auf den Gehweg gefahren sein, um einem entgegenkommenden Auto das Passieren zu ermöglichen und übersah dabei wohl die 14-Jährige. Sie sprang zur Seite und verletzte sich dabei leicht. Der Fahrer, die Fahrerin fuhr weiter. Hinweise nimmt das Regionalkommissariat Marl unter 0800-2361111 entgegen.

