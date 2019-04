POL-RE: Bottrop: Frau nach Unfall leicht verletzt

Polizeipräsidium Recklinghausen

Im Einmündungsbereich Scharnhölzstraße/Friedrich-Ebert-Straße sind am Dienstag eine 42-jährige Radfahrerin aus Bottrop und ein 83-jähriger Autofahrer aus Bottrop zusammengestoßen. Nach bisherigen Erkenntnissen übersah der Mann gegen 17.30 Uhr beim Abbiegen von der Scharnhölzstraße in die Friedrich-Ebert-Straße die Frau, die bei Grün über die Straße wollte. Die 42-Jährige stürzte und verletzte sich leicht. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus.

