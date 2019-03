Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop/Gladbeck/Dorsten: Einbrüche

Recklinghausen (ots)

Bottrop

Nach Aufhebeln der Terrassentür drangen unbekannte Täter am Mittwoch in der Zeit von 13 bis 20 Uhr, in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus auf der Rheinbabenstraße ein. Die Täter suchten in der Wohnung nach Wertgegenständen und flüchteten mit Bargeld und Schmuck.

Gladbeck

Mittwochnachmittag wurde festgestellt, dass Unbekannte eine Fensterscheibe eingeschlagen hatten und dann in ein Wohnhaus auf der Sandstraße eingebrochen waren. Im Haus öffneten die Täter mehrere Behältnisse auf der Suche nach Diebesgut. Sie nahmen zumindest eine Spiegelreflexkamera der marke Canon mit.

Dorsten

In der Nacht zu Donnerstag schlugen unbekannte Täter eine Fensterscheibe ein und drangen dann in eine Autowerkstatt auf der Bochumer Straße ein. Dort gingen sie sechs in der Halle abgestellte Autos an. Ob sie aus den Autos etwas mitnahmen, steht zur Zeit noch nicht fest.

Hinweise erbitten die zuständigen Kriminalkommissariate unter Tel. 0800/2361 111.

