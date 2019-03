Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Polizei sucht Autoaufbrecher

Recklinghausen (ots)

Donnerstag, gegen 18.30 Uhr, schlug ein Mann die Seitenscheibe eines am Fahrbahnrand der Kampstraße geparkten weißen Opel Astra ein, nahm aus dem Auto die Handtasche der Geschädigten und flüchtete in Richtung Lipper Weg. Eine aufmerksame Zeugin beobachte den flüchtenden Täter und benachrichtigte die Polizei. Die Suche im Umfeld blieb jedoch ohne Erfolg. Die Zeugin beschreibt den Täter als etwa 30 bis 35 Jahre alt und 1,70 bis 1,75 Meter groß. Er hatte blondes, mittellanges zurückgegeltes Haar. Er trug eine weiße oder beige Oberbekleidung in Strickoptik. Hinweise erbittet das Regionalkommissariat in Marl unter Tel. 0800/2361 111.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Michael Franz

Telefon: 02361/55-1031

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell