Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck/Bottrop: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Gladbeck:

Auf der Friedrichstraße wurde zwischen Mittwochabend und Donnerstagnachmittag ein roter Ford Fiesta angefahren und beschädigt. Der Verursacher ist geflüchtet. Vermutlich ist die Unfallflucht beim Ausparken passiert. Der Schaden wird auf 1.500 Euro geschätzt.

Bottrop:

Donnerstag, in der Zeit von 18 bis 18.30 Uhr, fuhr der Fahrer eines unbekannten Fahrzeugs einen auf einem Parkplatz am Kolpingplatz geparkten roten Toyota Auris an und flüchtete. Am Toyota entstand 2.000 Euro Sachschaden.

Hinweise zu den Unfallfluchten nimmt das Verkehrskommissariat in Gladbeck unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

