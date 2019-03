Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Täter flüchten nach Einbruch in ein Lotto-Geschäft über die Autobahn

Recklinghausen (ots)

Heute, gegen 1,40 Uhr, hörten aufmerksame Anwohner, wie in ein Lotto-Geschäft auf der Hauptstraße eingebrochen wurde. Polizeibeamte stellten vor Ort fest, dass die Täter die Türscheibe der Eingangstür des Geschäfts eingeschlagen hatten und dann eingedrungen waren. Sie hatten dann zumindest Geld und Tabakwaren mitgenommen. Als die beiden Täter bemerkten, dass ihre Tat beobachtet wurde, flüchten sie mit Jutebeuteln in der Hand in Richtung eines Parkplatzes an der Schulte-Deliztsch-Straße. Hier stiegen die beiden etwa 1,80 bis 1,85 Meter großen, maskierten und dunkel gekleideten Männer in einen dunklen Audi und fuhren weg. Benachrichtige Polizeibeamte konnte das flüchtende Auto an der Stadtgrenze Gladbeck sehen und fuhren hinterher. Die Täter flüchteten über die A31 und die A2 in Richtung Oberhausen. Sie wechselten dann auf die A42. Im Bereich der der Anschlussstelle Duisburg-Beek konnten die Täter schließlich unerkannt entkommen. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Bei der Fahndung nach den Tätern wurde auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Michael Franz

Telefon: 02361/55-1031

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell