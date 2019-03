Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop/Datteln/Waltrop: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Bottrop:

Auf der Hans-Sachs-Straße wurde am Dienstag, zwischen 8.30 Uhr und 15 Uhr, ein silberner Opel Astra angefahren und beschädigt. Der Wagen parkte am rechten Straßenrand. Der Verursacher ist geflüchtet. Möglicherweise wurde das Auto beim Rangieren von einem rot-weißen LKW mit der Aufschrift "XXL" beschädigt. Ein Zeuge hatte den LKW gesehen. Ein Kennzeichen konnte er sich nicht merken. An dem Opel entstand rund 1.000 Euro Schaden.

Datteln:

Rund 1.000 Euro Schaden sind bei einer Unfallflucht auf der Wiesenstraße entstanden. Dort wurde zwischen 7.10 Uhr und 15.45 Uhr ein roter Ford Focus beschädigt. Der Wagen stand auf dem Parkstreifen in Höhe einer Sporthalle. Die Schäden sind auf der Beifahrerseite - müssen also vom Gehweg aus passiert sein.

Waltrop:

Zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen wurde auf der Kieselstraße ein silberner Opel Corsa angefahren und hinten links beschädigt. Der Verursacher ist geflüchtet. Der Schaden wird auf 1.000 Euro geschätzt.

Hinweise zu Unfallfluchten nehmen die Verkehrskommissariate in Herten (für die Städte Datteln und Waltrop) und Gladbeck (für die Stadt Bottrop) unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

