Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Beim Abbiegen Fahrradfahrerin erfasst

Recklinghausen (ots)

Auf der B225/Vestische Allee sind am Dienstag, gegen 18.10 Uhr, ein Autofahrer und eine Fahrradfahrerin zusammengestoßen. Der 53-jährige Autofahrer aus Dorsten kam vom Bahnhof und wollte von der Gelsenkirchener Straße nach rechts in die Vestische Allee abbiegen. Zur gleichen Zeit fuhr eine 50-jährige Fahrradfahrerin aus Dorsten auf dem Radweg der B225 in Richtung Innenstadt. Nach ersten Erkenntnissen übersah der Autofahrer die Frau und es kam zum Zusammenstoß. Die Fahrradfahrerin wurde leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf etwa 300 Euro geschätzt.

