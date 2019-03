Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel/Marl: Einbrüche

Recklinghausen (ots)

Castrop-Rauxel

In der Nacht zu Mittwoch hebelten Unbekannte die Terrassentür einer Gaststätte eines Reitvereins an der Bochumer Straße auf und drangen dann in die Räume ein. die Täter stahlen einen Fernseher samt Kabel, Receiver und Fernbedienung. Bereits in der letzten Woche, am 06.03. gab es schon einen Einbruch in die Gaststätte.

Auf einem Baustellengelände am Westring brachen unbekannte Täter in der Zeit von Freitag bis Dienstag einen Baucontainer auf und stahlen eine Kettensäge der Marke Stihl und einen Akku-Bohrschrauber der Marke Makita.

Marl

In der Zeit von Dienstagnachmittag bis Mittwochmorgen brachen unbekannte Täter eine Tür auf, um dann in eine Kfz-Werkstatt auf der Hülsbergstraße einzudringen. Hier stahlen sie Werkzeug und brachen dann ein Fenster auf und drangen in den Bürobereich ein. Hier stahlen sie Bargeld.

Hinweise erbitten die zuständigen Kriminalkommissariate unter Tel. 0800/2361 111.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Michael Franz

Telefon: 02361/55-1031

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell