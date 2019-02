Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche und Diebstahl

Recklinghausen (ots)

Bottrop:

Auf der Straße "Alter Postweg" wurde in einen Reitstall eingebrochen. Der oder die unbekannten Täter nahmen mehrere Sättel und anderes Reitzubehör im Wert von mehreren tausend Euro mit. Der Einbruch wurde am Freitagmorgen angezeigt, die Tat ist aber vermutlich schon zwischen Mittwochabend und Donnerstagvormittag passiert.

Auf der Polderstraße wurde in der Nacht auf Freitag in drei benachbarte Gebäude eingebrochen. Aus einem Firmenbüro wurde ein Laptop gestohlen, aus einem anderen Büro eine Digitalkamera. Außerdem nahmen die Einbrecher aus einem angrenzenden Autohandel Kaffee und zwei LED-Strahler mit. Die Täter konnten unerkannt flüchten.

Castrop-Rauxel:

An der Borghagener Straße wurden - vermutlich zwischen Dienstagnachmittag und Donnerstagmittag - mehrere Lauben eines Kleingartenvereins aufgebrochen. Die unbekannten Täter nahmen unter anderem Werkzeug, Alkohol-Flaschen und elektronische Geräte mit. Um an die Beute zu kommen, wurden Fenster der Lauben eingeschlagen. Der Polizei liegen bislang vier Anzeigen vor.

Dorsten:

Unbekannte Täter haben in der Nacht auf Freitag an einem Autohaus auf der Straße "Zum Alten Kreuz" sieben BMW aufgebrochen und die Lenkräder ausgebaut. In allen Fällen wurden Scheiben eingeschlagen, um an die Beute zu kommen. Ein Zeuge hatte gegen 0.40 Uhr zwei verdächtige Personen auf dem Gelände des Autohauses bemerkt. Eine nähere Beschreibung ist nicht vorhanden.

Gladbeck:

Auf der Feldstraße sind unbekannte Täter in der Nacht auf Freitag in eine Wohnung eingebrochen. Die Täter hatten offensichtlich den Schlüssel aus einem Schuppen geholt und anschließend aus der Wohnung mehrere Kleidungsstücke (Stiefel, Schuhe, Jacken und Kappen) mitgenommen.

Herten:

Auf dem Danzinger Ring wurde am frühen Donnerstagabend in eine Erdgeschosswohnung eingebrochen. Die unbekannten Täter durchsuchten fast alle Räume nach Diebesgut. Was die Einbrecher mitgenommen haben, ist noch unklar.

Waltrop:

Auf der Velsenstraße wurde in der Nacht auf Freitag ein schwarzer BMW X5 aufgebrochen. Der oder die unbekannten Täter hatten zuerst eine Scheibe eingeschlagen, um dann das festinstallierte Navigationsgerät und die Airbags auszubauen.

Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Pressestelle

Telefon: 02361 55 1032 oder 02361 55 1033

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell