Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Datteln: Polizei klärt Raubüberfall auf - 22-Jähriger in U-Haft

Recklinghausen (ots)

Die Polizei hat einen mutmaßlichen Räuber festgenommen. Der 22-jährige Mann aus Datteln soll am 09. Februar eine Spielhalle in der Dattelner Innenstadt überfallen haben. Auf der Straße "Tigg" war ein unmaskierter Mann gegen 21 Uhr in die Spielhalle gekommen, bedrohte eine 38-jährige Mitarbeiterin mit einem Messer und verlangte Bargeld. Anschließend versuchte er noch, der Frau Reizgas ins Gesicht zu sprühen. Die 38-Jährige konnte sich rechtzeitig wegdrehen, so dass sie unverletzt blieb. Der Täter konnte zunächst flüchten. Inzwischen wurde ein 22-Jähriger aus Datteln festgenommen. Er sitzt jetzt in Untersuchungshaft.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Pressestelle

Telefon: 02361 55 1032 oder 02361 55 1033

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell