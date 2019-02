Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Castrop-Rauxel

In der Zeit von Mittwoch, 18 Uhr bis Donnerstag, 14.30 Uhr, fuhr der Fahrer eines unbekannten Fahrzeugs einen auf der Schneidermühler Straße geparkten schwarzen 3er BMW an und flüchtete. Am BMW entstand 1.000 Euro Sachschaden. Das Auto wurde an der hinteren linken Seite beschädigt.

Der unbekannte Fahrer eines rotmetallicfarbenen VW Golf fuhr am Donnerstag Nachmittag. gegen 16.55 Uhr, einen auf der Ackerstraße geparkten blauen VW Golf an. Der Geschädigte sah wie der unbekannte Fahrer sein Auto an der Einmündung Amtsstraße anfuhr. Er habe dem Fahrer noch hinterhergerufen. Dieser fuhr aber weiter, ohne sich num den entstandenen Schaden in Höhe von 1.000 Euro zu kümmern.

Recklinghausen

Auf der Hochlarmarkstraße fuhr der Fahrer eines unbekannten Fahrzeugs am Donnerstag, in der Zeit von 15 bis 18.30 Uhr, einen geparkten grauen Audi A3 an. Dabei entstand 1.500 Euro Sachschaden. Der Verursacher flüchtete.

Marl

Zeugen sprachen am Donnerstag, gegen 14.40 Uhr einen Mann auf einem Quad an, der durch ein Waldstück am Silvertbach in Bereich der Straße am Bachufer fuhr. Der Fahrer fuhr dann weiter und kollidierte dabei mit einem geparkten silberfarbenen KIA Carens. Er fuhr dann weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 2.000 Euro zu kümmern. Der Fahrer war 16 bis 20 Jahre alt, dunkel gekleidet und trug einen blauen Helm. Er war auf einem blauen 125 ccm Kymco-Quad mit Recklinghäuser Kennzeichen unterwegs.

Oer-Erkenschwick

1.500 Euro Schaden entstand bei einer Unfallflucht auf der Ewaldstraße. In der Zeit von Mittwoch, 19 Uhr bis Donnerstag, 14.30 Uhr, fuhr der Fahrer eines unbekannten Fahrzeugs einen hier am Fahrbahnrand geparkten schwarzen KIA Ceed an und flüchtete.

Gladbeck

In der Zeit von Donnerstag, 22 Uhr bis Freitag, 8.45 Uhr, fuhr der Fahrer eines unbekannten Fahrzeugs auf der Lukasstraße einen geparkten roten Ford C-Max an und flüchtete. Am Ford entstand 1.000 Euro Sachschaden.

Bottrop

Auf einem Supermarktparkplatz an der Prosperstraße fuhr der Fahrer eines unbekannten Fahrzeugs heute, in der Zeit von 5.30 bis 14.00 Uhr, einen geparkten schwarzen 5er BMW Touring an und flüchtete. Am BMW entstand 2.500 Euro Sachschaden.

Hinweise erbitten die zuständigen Verkehrskommissariate in Gladbeck (Für die Städte Marl, Bottrop und Gladbeck) und Herten (Für die Städte Oer-Erkenschwick, Recklinghausen und Castrop-Rauxel) unter Tel. 0800/2361 111.

