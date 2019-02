Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Auseinandersetzung auf der Crawleystraße

Recklinghausen (ots)

Wie jetzt erst bekannt wurde, befand sich ein 32-Jähriger aus Dorsten am Mittwoch, gegen 23 Uhr, auf der Crawlystraße. Er gibt an, hier von vier ihm unbekannten Männern angegriffen worden zu sein. Die Männer seien ohne ersichtlichen Grund auf ihn zugelaufen. Einer hätte eine Art Machete, ein anderer ein Flasche dabei gehabt. Es sei dann zu einer Auseinandersetzung gekommen, bei der weder die Machete noch die Flasche eingesetzt worden sei. Bei der Auseinandersetzung sei niemand verletzt worden. Letztlich habe der 32-Jährige aber festgestellt, dass sein Handy und seine Geldbörse fehlen würde. Beschreiben kann der 32-Jährige die Täter nicht. Einer habe am Hals eine Tätowierung in Form eines Sterns gehabt. Hinweise erbittet das Regionalkommissariat in Marl unter Tel. 0800/2361 111.

