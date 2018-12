POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche

Recklinghausen (ots) - Castrop-Rauxel

Nach Aufhebeln eines Fensters drangen unbekannte Täter am Sonntagnachmittag in ein Wohnhaus auf der Straße Messenkamp ein. Die Täter suchten in Schränken nach Diebesgut. Ob sie etwas mitnahmen steht zur Zeit noch nicht fest.

Samstagnachmittag hebelten unbekannte Täter die Balkontür auf, um in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus auf der Sachsenstraße einzudringen. In der Wohnung suchten die Täter in Schränken nach Wertgegenständen. Nach ersten Erkenntnissen stahlen sie jedoch nichts.

Ebenfalls Samstagnachmittag hebelten unbekannte Täter eine Terrassentür auf und drangen dann in ein Wohnhaus auf dem Westring ein. Sie suchten in Schränken und Schubladen nach Diebesgut und nahmen Bargeld und Uhren mit.

Unbekannte Täter kletterten auch am Samstagnachmittag auf eine Fensterbank, öffneten dann ein auf Kipp stehendes Fenster und drangen in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus auf der Römerstraße ein. Die Täter nahmen nach Durchsuchen der Räume Schmuck mit.

Sonntag, in de Zeit von 2 bis 9 Uhr, brachen unbekannte Täter ein Oberlicht auf und kletterten dadurch in die Räume einer Gaststätte auf der Grutholzallee ein. Die Täter stahlen eine Wechselgeldkasse.

Samstag, in der Zeit von 18.30 bis 22.30 Uhr, brachen unbekannte Täter ein Fenster auf und drangen dann in eine Werkstatt eines metallverarbeitenden Betriebes auf dem Westring ein. Die Täter suchten in den Schränken nach Diebesgut und nahmen zwei Winkelschleifer mit.

In der Nacht zu Samstag brachen unbekannte Täter in eine privat genutzte Autowerkstatt auf der Wartburgstraße ein. Die Täter stahlen Werkzeuge in noch unbekanntem Umfang, ein Pocketbike, ein Fahrrad und eine Drehbank.

Bottrop

In der Zeit von Samstagabend bis Sonntagmorgen brachen unbekannte Täter die Wohnungstür einer zur Zeit nicht bewohnten Wohnung in einem Mehrfamilienhaus auf der Johannesstraße auf. In den Räume suchten sie nach Diebesgut. Sie nahmen ein Fernsehgerät mit.

Unbekannte Täter hebelten in der Zeit von Freitagnachmittag bis Samstagmorgen eine Terrassentür auf und drangen dann in eine Wohnung auf der Raiffeisenstraße ein. Eine genaue Schadenaufstellung liegt noch nicht vor.

In ein Wohnhaus auf der Straße Im Gungfeld brachen unbekannte Täter am Freitagnachmittag ein, nachdem sie zuvor die Terrassentür aufgehebelt hatten. Die Täter durchsuchten mehrere Räume. Ob sie etwas mitnahmen steht zur Zeit noch nicht fest.

Auf der Straße Kleinebrechtshof brachen unbekannte Täter in der Nacht zu Samstag mehrere Garagen auf. Aktuell liegen drei anzeigen vor. Die Täter stahlen Werkzeuge in noch unbekanntem Umfang und ein Rennrad

Waltrop

Unbekannte Täter hebelten am Samstagnachmittag ein Fenster auf und drangen dann in ein Wohnhaus auf der Buchenstraße ein. Sie stahlen ein Handy und Bargeld.

Herten

In der Zeit von Freitagnachmittag bis Samstagmittag hebelten unbekannte Täter ein Tür auf und drangen dann in eine Wohnung in einem Wohnhaus auf dem Weißenburger Weg ein. In den Räumen suchten die Täter nach Diebesgut. Sie nahmen Bargeld, zwei Play Station, einen Fachbildfernseher und DVD-Filme mit.

Freitag, in den Vormittagsstunden, brachen unbekannte Täter in ein Wohnhaus auf der Schulstraße ein. Zunächst versuchten sie ein Terrassentür aufzuhebeln. Als dies misslang waren die Täter die Türscheibe ein und drangen ins Haus ein. In den Räumen suchten sie dann nach Wertgegenständen. Ob sie etwas mitnahmen steht zur Zeit noch nicht fest.

Heute Morgen wurde festgestellt, dass unbekannte Täter am Wochenende einen Baucontainer auf der Baustelle Ewaldstraße aufgebrochen hatten und daraus einen Baustampfer der Marke Bomag, einen Benzinhamnmer der Marke Bomag, einen Fugenschneider der Marke Stihl, einen Kompressorhammer und drei Benzinkanister gestohlen hatten.

Marl

Freitagnachmittag kletterten unbekannte Täter auf einen Balkon, hebelten dann die Balkontür auf und drangen in ein Wohnhaus auf der Teichstraße ein. Sie suchten in allen Räumen nach Diebesgut. Was sie mitnahmen steht zur Zeit noch nicht fest.

In der Zeit von Sonntag, 20 Uhr bis Montag, 5.30 Uhr, brachen unbekannte Täter an einem auf der Neckarstraße abgestellten LKW den Tankdeckel auf und zapften mehrere hundert Liter Kraftstoff ab.

Unbekannte Täter schlugen in der Zeit von Samstagnachmittag bis Montagmorgen eine Kunstoffscheibe ein und drangen dann in ein Firmengebäude auf der Elbestraße ein. Die Täter stahlen mehrere hochwertige elektrowerkzeuge. Eine konkrete Schadensaufstellung liegt noch nicht vor.

Gladbeck

Unbekannte Täter hebelten am Freitagnachmittag eine Terrassentüre auf und drangen dann in ein Wohnhaus auf der Sauerländer Straße ein. Sie durchsuchten dann alle Räume im Erd- und Obergeschoss und nahmen zwei Bankkarten mit.

In der Zeit von Freitagnachmittag bis Montagmorgen hebelten unbekannte Täter ein Fenster auf und drangen dann in einen Kindergarten auf der Schwechater Straße ein. Die Täter stahlen drei Fotoapparate, ein Objektiv und ein Tablet. Im gleichen Tatzeitraum brachen unbekannte Täter in einen Kindergarten auf der Breukerstraße ein. Hier stahlen sie mehrere Laptop und Tablets. Aufgrund der Tatbegehungsweise kann ein Tatzusammenhang zwischen diesen beiden Einbrüchen derzeit nicht ausgeschlossen werden.

Dorsten

Unbekannte Täter hebelten am Samstag, gegen 3.30 Uhr, ein Fenster auf und drangen dann in einen Baumarkt auf der Händelstraße ein. Die Täter stahlen Bargeld.

In der Nacht zu Samstag hebelten unbekannte Täter ein Fenster auf und drangen dann in ein Möbelhaus auf der Händelstraße ein. Die Täter durchsuchten alle Räume. sie stahlen einen geringen Bargeldbetrag.

Auf dem Fröbelweg brachen unbekannte Täter in der Zeit von Samstagabend bis Montagmorgen in einen Kindergarten ein. Um in die Räume zu gelangen hatten die Täter ein Fenster aufgehebelt. Nach ersten Erkenntnissen stahlen die Täter zumindest einen Beamer.

In eine Kindertagesstätte an der Straße Wischenstück brachen unbekannte Täter in der Zeit von Freitagnachmittag bis Montagmorgen ein. Um ins Gebäude zu gelangen, hatten die Täter zuvor eine Tür aufgehebelt. Nach ersten Erkenntnissen nahmen sie ein Laptop, einen Beamer, einen Fotoapparat und Getränke mit.

Am Wulfener Markt brachen Unbekannte in der Zeit von Freitagnachmittag bis Montagmorgen eine Tür auf und drangen dann in einen Warenverkaufsladen ein. Die Täter durchsuchten Büros, Aufenthaltsräume und Schränke. Sie stahlen Bargeld.

Ebenfalls am Wochenende, in der Zeit von Freitagnachmittag bis Montagmorgen, hebelten unbekannte Töter ein Fenster auf und drangen dann in einen Kindergarten auf der Straße Am Stuvenberg ein. Auch hier stahlen die Täter Bargeld.

Haltern am See

In der Zeit von Freitagmittag bis Montagmorgen brachen unbekannte Täter auf dem Parkplatz An der Stever an einem Trecker den Tankdeckele auf und zapften 150 Liter Kraftstoff ab.

Recklinghausen

In der Zeit von Freitagnachmittag bis Montagmittag hebelten unbekannte Täter eine Tür und ein Fenster auf und drangen dann in die Räume einer Förderschule an der Forellstraße ein. Nach ersten Erkenntnissen machten die Täter keine Beute.

Oer-Erkenschwick

Am Wochenende, in der Zeit von Freitagnachmittag bis Montagmorgen, brachen unbekannte Täter in die Realschule an der Cristoph-Stöver-Straße ein. Die Täter brachen dann mehrere Türen zu Klassenzimmern auf und stahlen Bargeld.

Hinweise erbitten die zuständigen Kriminalkommissariate unter Tel. 0800/2361 111.

