POL-RE: Marl/Recklinghausen/Dorsten/Bottrop: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots) - Marl

Der Fahrer eines unbekannten Fahrzeugs fuhr am Donnerstag, in der Zeit von 19 bis 21 Uhr, einen auf der Loekampstraße geparkten schwarzen Peugeot 207 an und flüchtete. Am Peugeot entstand 1.500 Euro Sachschaden.

Recklinghausen

Dienstag, gegen 15.50 Uhr, beobachten Zeugen einen Lastwagen mit Anhänger der von der Gustav-Freytag-Straße in die Moltkestraße abbog. Beim Abbiegen fuhr der Fahrer des Lastwagen einen geparkten grauen BMW x5 an und fuhr weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 3.500 Euro zu kümmern.

In der Zeit von Dienstag, 8 Uhr bis Mittwoch, 7.30 Uhr, fuhr der Fahrer eines unbekannten Fahrzeugs einen am Fahrbahnrand der Lippestraße geparkten schwarzen VW Passat an. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von 2.500 Euro.

Dorsten

Auf dem Parkplatz einer Postfiliale an der Borkener Straße fuhr der Fahrer eines bislang unbekannten Fahrzeugs am Dienstag, in der Zeit von 12 bis 16.15 Uhr, einen dort geparkten silberfarbenen 7er BMW an und flüchtete. am BMW entstand 1.500 Euro Sachschaden.

Bottrop

Dienstag, in der Zeit von 6.30 bis 15.30 Uhr, fuhr der Fahrer eines unbekannten Fahrzeugs am Berliner Platz einen geparkten schwarzen Opel Astra an und flüchtete. Am Opel entstand 2.500 Euro Sachschaden.

Ein Zeuge beobachtet einen blauen Ford Fiesta, der auf der Freiherr-Vom-Stein-Straße vom Parksteifen losfuhr und dabei mit dem Auto eines 22-jährigen Dortmunders kollidierte. Bei dem Zusammenstoß entstand 1.200 Euro Sachschaden. Der Fahrer hielt dann kurz an, fuhr dann aber weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Hinweise erbitten die zuständigen Verkehrskommissariate in Gladbeck und Herten unter Tel. 0800/2361 111.

