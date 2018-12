POL-RE: Bottrop: Trickdiebe bestehlen Seniorin

Recklinghausen (ots) - Auf der Ottostraße waren am Dienstag offensichtlich zwei Trickbetrüger unterwegs. Zwei Männer klingelten gegen 14 Uhr bei einer Seniorin und gaben sich als Reiniger von Regenrinnen aus. Die Frau ließ die vermeintlichen Arbeiter ins Haus. Heute Morgen fielen der Seniorin dann Beschädigungen an einem Schrank auf. Als sie genauer nachschaute, stellte sie fest, dass zwei Geldkassetten mit Bargeld und Sammlermünzen fehlen. Deshalb wird jetzt nach den beiden Regenrinnen-Reinigern gesucht. Beschreibung der Tatverdächtigen: 1) männlich, etwa 50 Jahre alt, sehr dick, dunkle Kleidung 2) männlich, jung, dunkle Kleidung. Hinweise nimmt das Regionalkommissariat in Gladbeck unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

