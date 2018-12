POL-RE: Recklinghausen: Beim Ausparken Frau angefahren

Recklinghausen (ots) - Auf einem Baumarkt-Parkplatz an der Schmalkalder Straße ist am Montag, gegen 18.45 Uhr, eine 63-jährige Frau angefahren und leicht verletzt worden. Eine 40-jährige Autofahrerin aus Recklinghausen wollte rückwärts ausparken und fuhr dabei gegen den Einkaufswagen der 63-jährigen Frau aus Recklinghausen, woraufhin diese stürzte. Die 63-Jährige wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand geringer Sachschaden am Auto der 40-Jährigen.

