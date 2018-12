POL-RE: Castrop-Rauxel: Kind wird bei Unfall auf der Bahnhofstraße verletzt

Recklinghausen (ots) - Im Bereich Bahnhofstraße/Alleestraße sind am Montag, gegen 19.20 Uhr, zwei Autos zusammengestoßen. Nach ersten Erkenntnissen wollte ein 74-jähriger Autofahrer aus Castrop-Rauxel von der Alleestraße nach rechts auf die Bahnhofstraße abbiegen. Zur gleichen Zeit fuhr eine 48-jährige Frau aus Castrop-Rauxel auf der Bahnhofstraße in Richtung Bahnhof. Beim Abbiegen übersah der 74-Jährige nach eigenen Angaben das Auto der 48-Jährigen, so dass es zum Unfall kam. Der 10-jährige Sohn der 48-Jährigen wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Der Junge kam mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. Der Schaden wird auf 5.000 Euro geschätzt.

