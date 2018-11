POL-RE: Marl: Linienbus fährt beim Anfahren von einer Bushaltestelle Auto an

Recklinghausen (ots) - Mittwoch, gegen 15.45 Uhr, wollte ein 59-jähriger Autofahrer aus Marl auf dem Ovelheider Weg an einem an der Haltestelle Josefstraße stehenden Linienbus vorbeifahren. Als der 59-Jährige sich in Höhe des Hecks des Gelenkbusses befand, scherte der 53-jährige Linienbusfahrer aus Gelsenkirchen aus der Haltestellenbucht aus und kollidierte mit dem Auto des 59-Jährigen. Dessen Auto wurde in den Gegenverkehr gestoßen und prallte hier mit dem entgegenkommenden Auto eines 29-jährigen Marlers zusammen. Der Linienbusfahrer fuhr weiter, konnte aber später ermittelt werden. Er gab an, von dem Unfall nichts mitbekommen zu haben. Bei dem Unfall entstand 11.000 Euro Sachschaden.

