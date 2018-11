POL-RE: Gladbeck: Drei Männer überfallen 51-Jährigen auf Verbindungsweg zwischen Glatzer und Görlitzer Straße

Recklinghausen (ots) - Dienstag, gegen 21.10 Uhr, befand sich ein 51-jähriger Gladbecker auf einem Verbindungsweg zwischen der Glatzer Straße und der Görlitzer Straße. Hier sprachen ihn drei Männer an und fragten nach Feuer. Plötzlich schlugen die Männer auf ihn ein und nahmen ihm seinen Rucksack weg. Damit flüchteten die Täter in Richtung Görlitzer Straße. Die drei Täter werden alle als etwa 1,80 Meter groß und normaler Statur beschrieben. Alle trugen schwarze Bekleidung und hatten Kapuzen über den Kopf gezogen. Einer hatte einen kurzen gepflegten Bart. Hinweise erbittet das Regionalkommissariat in Gladbeck unter Tel. 0800/2361 111.

