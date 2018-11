POL-RE: Recklinghausen/Herten: Rollerfahrer flüchtet vor Polizei

Recklinghausen (ots) - Einem Motorradpolizisten fiel am Dienstag, gegen 17.30 Uhr, in der Recklinghäuser Innenstadt ein Roller auf, weil der Beifahrer keinen Helm trug. Deshalb wollte der Polizist den Fahrer und dessen Beifahrer anhalten und kontrollieren. Doch anstatt stehen zu bleiben, fuhr der Rollerfahrer davon - und ignorierte den Beamten. Der Motorradpolizist nahm daraufhin die Verfolgung auf. Der Rollerfahrer fuhr über den Kaiserwall, dann über die Hertener Straße und weiter Richtung Herten. Zwischendurch warf auch der Fahrer seinen Helm weg. An der Kaiserstraße stieg der Beifahrer von dem Roller ab, der Fahrer fuhr in Richtung Busbahnhof weiter. Der Beifahrer, ein 17-Jähriger ohne festen Wohnsitz in Deutschland, wurde dann von der Polizei befragt. Wenig später tauchte auch der Fahrer, ein 17-Jähriger aus Herten, wieder auf - allerdings zu Fuß, ohne Roller. Der Jugendliche gab zu, keinen Führerschein zu haben und deshalb auch geflüchtet zu sein. Der Roller sei außerdem weder angemeldet noch versichert. Wo der Roller jetzt ist, konnte am Abend nicht mehr geklärt werden. Die Ermittlungen dauern an.

