POL-RE: Dorsten: Fahrradfahrerin von Auto erfasst und verletzt

Recklinghausen (ots) - Auf der Borkener Straße/B224 ist am Dienstagabend, gegen 19.20 Uhr, eine 29-jährige Fahrradfahrerin aus Oberhausen angefahren und leicht verletzt worden. Die Frau war auf dem Radweg in Richtung Holsterhausen unterwegs. An einer Parkplatzausfahrt übersah nach ersten Erkenntnissen ein 50-jähriger Autofahrer aus Dorsten die Frau, so dass es zum Zusammenstoß kam. Die 29-Jährige kam zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. Es entstand kein nennenswerter Sachschaden.

