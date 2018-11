POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots) - Marl

Montag, in der Zeit von 8.30 bis 17.45 Uhr, fuhr der Fahrer eines unbekannten Fahrzeugs auf einem Parkplatz an der Martin-Luther-Straße einen geparkten schwarzen E-Klasse Mercedes an und flüchtete. Am Mercedes entstand 1.000 Euro Sachschaden.

Auf der Ziegeleistraße fuhr der Fahrer eine bislang unbekannten Fahrzeugs am Dienstag, in der Zeit von 8 bis 13 Uhr, einen geparkten schwarzen Opel Astra an und flüchtete. Am Opel entstand 1.200 Euro Sachschaden.

Gladbeck

Montag, gegen 18.30 Uhr, wollte ein 47-jähriger Autofahrer aus Gladbeck von der Linksabbiegerspur der Beisenstraße auf die Autobahn 2 in Richtung Hannover auffahren. Hierbei fuhr er auf einen auf der Fahrbahn liegenden Feuerlöscher auf. Dieser verkeilte sich am Unterboden seines Autos und verursachte dadurch einen Schaden von 1.200 Euro. Es ist zu vermuten, dass der Feuerlöscher sich zuvor von einem Lastwagen gelöst hatte. Da der betreffende Lastwagen bislang nicht bekannt ist, bittet die Polizei um Mithilfe.

Hinweise erbitten das zuständige Verkehrskommissariat in Gladbeck unter Tel. 0800/2361 111.

