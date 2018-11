POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche und Diebstahl

Recklinghausen (ots) - Bottrop:

Von einer Baustelle auf der Straße "Am Lamperfeld" wurden etwa 20 Meter Kupferkabel gestohlen. Die Tatzeit liegt zwischen Montagabend und Dienstagmorgen. Die Täter konnten flüchten.

Dorsten:

Vom Gelände des Bogensportvereins am Hammer Weg haben unbekannte Täter Brennholz gestohlen. Etwa ein halber Raummeter ist verschwunden. Der Diebstahl ist zwischen Sonntag- und Montagnachmittag passiert.

Haltern am See:

Bei einer Werkstatt auf der Straße "Zu den Lippewiesen" hat es zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen einen ungewöhnlichen Diebstahl gegeben. Von einem weißen Kleintransporter (Peugeot Boxer) wurde die Motorhaube abmontiert und gestohlen. Die Täter konnten unerkannt flüchten.

Marl:

Zwischen Montagabend und Dienstagmorgen wurde in eine Fahrschule auf dem Lipper Weg eingebrochen. Der oder die unbekannten Täter versuchten zunächst, die Eingangstür aufzuhebeln. Weil das nicht funktionierte, wurde eine Fensterscheibe eingeworfen. Erbeutet wurde eine Geldkassette mit Bargeld.

Recklinghausen:

Am Montagnachmittag wurde in eine Seniorenanlage auf der Josef-Wulff-Straße eingebrochen. Der oder die unbekannten Täter hatten es auf einen festinstallierten Tresor abgesehen, in dem sich Schmuck befand. Nach ersten Erkenntnissen warf der Täter den Tresor (samt Inhalt) über die Balkonbrüstung, wo das Diebesgut dann möglicherweise durch einen Mittäter abgeholt wurde. In der Seniorenanlage konnte zur Tatzeit eine verdächtige Person gesehen werden. Beschreibung: männlich, etwa 30 bis 35 Jahre alt, dunkler Haarkranz mit Glatze, bekleidet mit einer blauen Jeans, einer blauen Jacke und einem schwarzen Shirt. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Tatverdächtigen oder dem Einbruch geben können.

Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

