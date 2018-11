POL-RE: Oer-Erkenschwick: Unfallflüchtiger nach Auffahrunfall auf dem Steinrapener Weg ermittelt

Recklinghausen (ots) - Dienstag, gegen 14.45 Uhr, fuhr eine 54-jährige Autofahrerin aus Oer-Erkenschwick auf der Werderstraße in Richtung Karlstraße. Sie wollte dann an der Kreuzung nach links auf den Steinrapener Weg Richtung Holtgarde abbiegen. Dazu bremste sie ihr Auto ab. Ein dahinter fahrender Autofahrer fuhr dann auf ihr Auto auf. Das Fahrer fuhr dann auf dem Steinrapener Weg weiter, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Aufgrund von Zeugenangaben konnte der Fahrer, ein 23-jähriger Oer-Erkenschwicker, an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Bei dem Unfall wurde die 54-Jährige leicht verletzt. Es entstand 7.000 Euro Sachschaden.

