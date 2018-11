POL-RE: Dorsten: Unfall mit einer Schwer- und zwei Leichtverletzten auf der Königsberger Allee

Recklinghausen (ots) - Auf der Königsberger Allee kam es am Dienstag, gegen 15.30 Uhr, zu einem Auffahrunfall, bei dem drei Personen verletzt wurden. Hier fuhr ein 42-jähriger Autofahrer aus Düsseldorf auf das vor ihm abbremsende Auto einer 33-jährigen Oberhausenerin auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde deren Auto in den Gegenverkehr geschoben und kollidierte mit dem entgegenkommenden Auto eines 57-jährigen Bottropers. Dabei wurde die 33-Jährige schwer verletzt. Sie wurde zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der 42-Jährige und der 33-Jährige wurden bei dem Unfall leicht verletzt zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf 40.000 Euro geschätzt. Für die Dauer der Unfallaufnahmen wurde die Königsberger Allee in beide Richtungen gesperrt.

