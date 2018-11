POL-RE: Marl: Mülltonnen angezündet - zwei Mädchen machen Geständnis

Recklinghausen (ots) - Nachdem am Montagabend auf der Breddenkampstraße mehrere Mülltonnen angezündet wurden, konnte die Polizei zwei Tatverdächtige festnehmen. Ein Zeuge hatte gegen 19.10 Uhr zwei verdächtige Mädchen/junge Frauen an den Mülltonnen beobachtet und die Polizei gerufen. Kurz darauf konnten die beiden 17- und 18-Jährigen aus Marl festgenommen werden. Sie gaben zu, die Mülltonnen in Brand gesteckt zu haben. Das war aber nicht das einzige Geständnis: Die Beiden gaben außerdem zu, in der Nacht zuvor eine Bushaltestelle an der Scharoun-Schule beschädigt und dort ein Gebüsch angezündet zu haben. Anschließend hätten sie die Feuerwehr gerufen und sich versteckt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden sie wieder freigelassen.

