POL-RE: Bottrop: Überfall auf Netto in der Gladbecker Straße

Recklinghausen (ots) - Heute, gegen 20.00 Uhr, betrat eine männliche maskierte Person die Netto- Filiale an der Gladbecker Straße. Zu diesem Zeitpunkt waren zwei Kassen mit einer jeweils 50-jährigen und einer 18-jährigen Angestellten besetzt. Nacheinander forderte er die Tageseinnahmen unter Vorhalt einer Schusswaffe. Die Beute verstaute er in einem mitgebrachten Plastikbeutel und flüchtete in Richtung Bottroper Innenstadt. Der Täter wird als 180cm großer, auffallend schlanker Mann beschrieben. Er trug eine schwarze Jogginghose und eine schwarze Strickjacke. Bei Tatausführung trug er zudem eine schwarze Sturmhaube mit Sehschlitzen. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise erbittet das zuständige Fachkommissariat unter der Telefonnummer: 0800/2361111.

