POL-RE: Haltern am See: Beim Ausparken Radfahrer angefahren

Recklinghausen (ots) - Bei einem Verkehrsunfall auf der Koeppstraße ist am Freitag, gegen 11.20 Uhr, ein 23-jähriger Fahrradfahrer aus Haltern am See leicht verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen wollte eine 22-jährige Autofahrerin aus Haltern am See rückwärts aus einer Parklücke auf die Koeppstraße fahren. Dabei erfasste sie den Fahrradfahrer, der daraufhin stürzte. Nach eigenen Angaben hatte der Radfahrer noch versucht zu bremsen, allerdings funktionierten die Bremsen nicht richtig. Weil das Fahrrad des 23-Jährigen insgesamt nicht mehr verkehrssicher war, wurde dem jungen Mann die Weiterfahrt mit dem Rad verboten. Der Sachschaden bei dem Unfall liegt bei etwa 500 Euro.

