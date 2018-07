POL-RE: Gladbeck: Tabbert-Wohnwagen vom Birkenweg gestohlen

Recklinghausen (ots) - In der Zeit von Donnerstag Morgen bis Freitag Morgen stahlen unbekannte Täter einen Wohnwagen Tabbert DaVinci mit Gladbecker Kennzeichen vom Birkenweg. Der Wohnwagen war in der Einfahrt eines Wohnhauses abgestellt. Am Heck links ist ein ovaler Aufkleber mit der Aufschrift "Camping und Wohnwagenfreunde" angebracht. Hinweise erbittet das Regionalkommissariat in Gladbeck unter Tel. 0800/2361 111.

