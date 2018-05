POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots) - Bottrop:

In der Nacht zum Mittwoch ist auf einem Parkplatz am Marienhospital an der Josef-Albers-Straße ein blauer VW Eos angefahren worden. Der Schaden wird auf 2.500 Euro geschätzt. Der Verursacher ist weggefahren, ohne sich zu melden.

Bei einer Unfallflucht auf dem Falkenweg ist am Mittwochnachmittag, gegen 15.40 Uhr, ein grauer VW Golf beschädigt worden. Ein Zeuge hat gesehen, wie der Wagen von einem dunklen Mercedes gestreift wurde. Anschließend sei der ältere Fahrer geflüchtet, ohne sich um den Schaden von fast 1.000 Euro zu kümmern.

Datteln:

Auf dem Drievener Weg ist zwischen Mittwochnachmittag und Mittwochabend ein silberner VW Lupo angefahren und beschädigt worden. Der Verursacher ist geflüchtet, ohne sich um den Schaden an der Stoßstange zu kümmern. Die Reparatur wird etwa 1.000 Euro kosten.

Haltern am See:

Die Polizei sucht Zeugen, die am vergangenen Freitag (27.04.) möglicherweise eine Unfallflucht auf dem Rewe-Parkplatz an der Weseler Straße beobachtet haben. Dort wurde zwischen 7.45 Uhr und 14.15 Uhr ein schwarzer Dacia Lodgy angefahren und massiv beschädigt. Die Reparatur wird rund 2.500 Euro kosten. Der Verursacher ist geflüchtet.

Recklinghausen:

Auf einem Supermarkt-Parkplatz an der Dieselstraße ist heute Vormittag, zwischen 10.30 Uhr und 11.30 Uhr, ein silberner Ford S-Max angefahren worden. Der Verursacher hat sich nicht gemeldet. Der Schaden liegt bei rund 2.000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen.

Hinweise zu den Unfallfluchten nehmen die zuständigen Verkehrskommissariate in Gladbeck und Herten unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

