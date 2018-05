POL-RE: Recklinghausen/Bottrop: Wohnungs-, Geschäfts- und Büroeinbrüche

Recklinghausen (ots) - Recklinghausen

Unbekannte brachen am Mittwoch, gegen 22.20 Uhr, in ein Blumenfachgeschäft an der Hochlarmarkstraße ein und suchten dann gezielt die Büroräume auf. Nach ersten Erkenntnissen nahmen die Täter nichts mit. Als die Täter flüchteten wurde Alarm ausgelöst. Hinweise zu den Tätern liegen bislang nicht vor.

Bottrop

In der Nacht zu Mittwochhebelten unbekannte Täter eine Wohnungstür auf und drangen dann in ein Mehrfamilienhaus auf der Lehmkuhler Straße ein. Die Täter nahmen eine Spielkonsole Pay Station 4 mit.

Hinweise erbitten die zuständigen Kriminalkommissariate unter Tel. 0800/2361 111.

