POL-RE: Dorsten: Zwei Verletzte nach Streit vor Gemeinschaftshaus

Recklinghausen (ots) - In der Nacht von Montag auf Dienstag, gegen 3.40 Uhr, hat es am Wulfener Markt eine Prügelei gegeben. Nach Angaben von Zeugen sind vor dem Gemeinschaftshaus mehrere Jugendliche auf einen 32-Jährigen aus Oberhausen losgegangen. Der 32-Jährige musste anschließend schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. Auch sein 24-jähriger Begleiter aus Dorsten musste medizinisch behandelt werden. Möglicherweise wurde er allerdings schon bei einem anderen Streit im Vorfeld verletzt. Die Tatverdächtigen konnten flüchten. Sie sollen in einem silbernen Mercedes mit Recklinghäuser Kennzeichen weggefahren sein. Die vier bis fünf Jugendlichen wurden als 18 bis 22 Jahre alt beschrieben. Hinweise nimmt das Regionalkommissariat in Marl unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

