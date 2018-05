POL-RE: Dorsten: Autos aufgebrochen und Festeinbauten ausgebaut

Recklinghausen (ots) - In der Nacht zu Montag, brachen unbekannte Täter auf dem Perlsteinring einen 1er BMW und auf der Straße Am Anwer einen weiteren 1er BMW auf. In beiden Fällen schlugen die Täter eine Seitenscheibe ein, um ins Auto zu gelangen. Auf dem Perlsteinring stahlen sie das Lenkrad mit Airbag, auf der Straße Am Anwer das Lenkrad und das Navigationssystem. Hinweise erbittet das Regionalkommissariat in Marl unter Tel. 0800/2361 111.

