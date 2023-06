Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0352 --Überfall auf Backwarengeschäft--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Gröpelingen, OT Lindenhof, Gröpelinger Heerstraße Zeit: 12.06.2023, 2 Uhr

Ein Räuber-Trio überfiel in der Nacht von Sonntag auf Montag ein Backwarengeschäft in Gröpelingen. Die Männer erbeuteten Bargeld und flüchteten unerkannt. Die Mitarbeiterin erlitt einen Schock und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die 16-jährige Angestellte bereitete in der Bäckerei an der Gröpelinger Heerstraße, Ecke Lindenhofstraße, gerade die Brötchen vor, als es gegen kurz vor 2 Uhr nachts an der Tür klopfte. Die Jugendliche öffnete und drei maskierte Männer drangen in das Geschäft und drückten sie zu Boden. Die Räuber bedrohten sie mit einem Messer und entwendeten Bargeld. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Die Mitarbeiterin stand so unter dem Eindruck des Geschehens, dass Rettungssanitäter sie vorsorglich in ein Krankenhaus brachten.

Die Täter waren alle dunkel gekleidet und etwa 20 bis 30 Jahre alt. Einer war mit knapp zwei Metern auffällig groß und trug einen bunten Pullover unter seiner Jacke. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell