Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0275 --Falscher Polizist bestiehlt Rentnerin--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Vahr, OT Neue Vahr Südwest, Adam-Stegerwald-Straße Zeit: 02.05.2023, 10:45 - 10:50 Uhr

Ein falscher Polizist verschaffte sich am Dienstagmorgen unter falschem Vorwand in der Vahr Zutritt zur Wohnung einer 77 Jahre alten Frau und entwendete Geld. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Rentnerin kehrte am Dienstag gegen 10:45 Uhr vom Einkaufen in die Adam-Stegerwald-Straße zurück und traf vor ihrer Haustür auf den Unbekannten. Er gab vor, Polizist zu sein und das es in ihrem Wohnkomplex zu mehreren Einbrüchen kam. Der Mann müsste die Räume überprüfen und verschaffte sich so Zutritt zur Wohnung der Frau. Während sie vor der Tür wartete, durchsuchte er die Räumlichkeiten. Als der Unbekannte nach wenigen Minuten die Wohnung wieder verließ, bemerkte die 77-Jährige den Diebstahl.

Der Mann wurde als etwa 30 bis 45 Jahre alt, 1,70 bis 1,80 Meter groß und als kräftig beschrieben. Er hat blonde Haare und trug eine grüngelbe Jacke. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 entgegen.

Immer wieder sind Betrüger unterwegs, die sich als Polizisten ausgeben, um in den Besitz von Geld und anderen Wertgegenständen ihrer Opfer zu gelangen. Die Polizei rät: Seien sie wachsam und lassen Sie keine Fremden in die Wohnung. Fordern sie von angeblichen Polizisten den Dienstausweis und prüfen sie diesen sorgfältig. Wenn Sie geringsten Zweifel an der Echtheit haben, rufen Sie den kostenlosen Notruf 110 an.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell