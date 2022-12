Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0800 --Jugendlicher stirbt nach Verkehrsunfall--

Ort: Bremen-Horn-Lehe, OT Horn, Leher Heerstraße Zeit: 26.12.2022, 22.30 Uhr

Ein 16 Jahre alter Motorradfahrer wurde in der Nacht von Montag auf Dienstag nach einem Sturz im Bremer Ortsteil Horn von einer Straßenbahn erfasst. Der Jugendliche erlag im Krankenhaus seinen Verletzungen.

Der 16-Jährige befuhr mit seiner Yamaha die Horner Heerstraße in stadtauswärtiger Richtung. Aus bisher ungeklärter Ursache stieß er an der Kreuzung zur Leher Heerstraße in einer Rechtskurve mit seinem Reifen gegen die Hochpflasterung der Straßenbahn. Der Bremer stürzte ins Gleisbett und wurde von einer entgegen kommenden Straßenbahn der Linie 4 erfasst. Der 65 Jahre alte Fahrer konnte trotz einer eingeleiteten Gefahrenbremsung einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der Jugendliche wurde nach sofort eingeleiteten Erste-Hilfe-Maßnahmen in ein Krankenhaus gebracht, wo er wenige Stunden später verstarb. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an. Zeugenhinweise nimmt die Verkehrsbereitschaft der Polizei Bremen unter 0421 362-14850 entgegen.

