POL-HB: Nr.: 0698 --Kontrollen rund um den Hauptbahnhof

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Huchting, OT Kirchhuchting, Kirchhuchtinger Landstraße Zeit: 08.11.2022, 22.55 Uhr Drei Männer überfielen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch eine Tankstelle in Huchting. Das Trio erbeutete Bargeld und flüchtete unerkannt. Zwei der Räuber betraten gegen 22.55 Uhr den Verkaufsraum der Tankstelle in der Kirchhuchtinger Landstraße, während der dritte an der Tür Schmiere stand. Die ...

