POL-HB: Nr.: 0671--Polizei zum Heimspiel-Einsatz

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Horn-Lehe, OT Lehesterdeich, Ostwaldstraße Zeit: 27.10.2022, 19:15 Uhr Am Donnerstagabend brannte ein Kellerraum in einem Mehrfamilienhaus in Horn-Lehe. Die Polizei Bremen sucht Zeugen. Gegen 19:15 Uhr bemerkten Anwohner des Hauses in der Ostwaldstraße Brandgeruch und Flammen aus einem der Kellerräume. Die Feuerwehr Bremen konnte das Feuer schnell löschen. Verletzt wurde niemand. Eine ...

