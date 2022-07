Polizei Bremen

POL-HB: Senior überfallen

Bremen (ots)

In Schwachhausen riss am Dienstagnachmittag ein unbekannter Täter einem 82-Jährigen die Umhängetasche aus der Hand. Der Senior blieb unverletzt. Der Angreifer konnte mit seiner Beute entkommen.

Der 82-jährige Mann befand sich auf dem Heimweg, als er an der Haltestelle Friedhofstraße aus einer Straßenbahn stieg und seinen Weg in Richtung Prager Straße fortsetzte. Plötzlich bemerkte er, wie eine Person sich von hinten näherte und ihm seine Umhängetasche aus der Hand riss. Der Senior verfolgte den flüchtenden Räuber noch bis in die Friedhofstraße. Nachdem dieser nach links in einen Stichweg rannte, gab er die Verfolgung jedoch auf.

Der Angreifer wurde wie folgt beschrieben:

- ca. 20 Jahre alt - ca. 165 cm groß - kurze schwarze Haare - dunkler Teint - glänzende schwarze Hose - grün/bläuliche Windjacke - helle Schuhe

Bei der Diebesbeute handelt es sich um eine schwarze, lederne Umhängetasche mit persönlichen Gegenständen.

Die Polizei sucht nach Zeugen und fragt: "Wer hat am Dienstag gegen 16:30 Uhr den Raub beobachtet oder kann Hinweise zum Täter geben?" Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst jederzeit unter Rufnummer 0421 362-3888 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell