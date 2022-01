Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0012 --Trickbetrüger unterwegs--

Ort: Bremen-Findorff, OT Findorff-Bürgerweide, Grünbergstraße Zeit: 05.01.2022 16:00 Uhr

Mittwochnachmittag war in Findorff ein falscher Wasserwerker unterwegs. Unter einem Vorwand gelangte er in die Wohnung eines 83-Jährigen. Am Ende fehlten dem Mann Schmuck und Bargeld. Die Polizei gibt Präventionstipps und sucht Zeugen der Tat.

Gegen 16:00 Uhr klingelte ein Betrüger an der Haustür des 83 Jahre alten Mannes und gab an, ein Wasserwerker zu sein und die Wasserleitungen überprüfen zu wollen. Gemeinsam gingen sie in sein Badezimmer. Der Unbekannte lenkte den Rentner durch das Aufdrehen der Wasserhähne ab und verließ unbemerkt die Wohnung. Der Senior stellte später fest, dass ihm Bargeld und Schmuck fehlten und rief die 110.

Die Polizei fragt: Wer hat Mittwoch gegen 16:00 Uhr in der Grünbergstraße verdächtige Beobachtungen gemacht? Der Unbekannte konnte nicht genauer beschrieben werden. Zeugenhinweise nimmt jederzeit der Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 entgegen.

Geben Sie Betrügern keine Chance! Die Polizei Bremen rät:

Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung. Verschließen Sie Ihre Wohnungstür und überprüfen selbst Ihren Wasseranschluss bzw. informieren Sie sich direkt bei den Stadtwerken. Lassen Sie sich einen Ausweis zeigen. Wenn Sie im Zweifel sind, ziehen Sie einen Bekannten wie zum Beispiel einen Nachbarn hinzu.

