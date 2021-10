POL-HB: Nr.: 0757--Freie Plätze für Online-Seminar

Polizei Bremen

Ort: Bremen Zeit: 21.10.21, 17 Uhr

Am nächsten Donnerstag bietet die Polizei Bremen ein Seminar zum Thema "Kriminelle sind kreativ - Betrug an Tür und Telefon" an. Der Vortrag findet ab 17 Uhr online statt und ist kostenlos.

Kein Pardon für Trickdiebe oder Trickbetrüger: Sie stellen sich vor allem lebensälteren Menschen als Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter von Handwerksbetrieben, Firmen oder der Polizei vor. Die Kriminellen geben mitunter auch an, zur Nachbarschaft zu gehören oder verwandt mit Ihnen zu sein. Manchmal täuschen sie eine Notlage vor. Sie können gut reden, treten überzeugend und selbstbewusst auf. Die Täter erzeugen Zeitdruck und Stress und haben nur ein Ziel: Sie wollen in Ihre Wohnung, um Geld oder Wertsachen zu entwenden.

Im dem Online-Seminar stellt Kriminalhauptkommissarin Maren Pfitzner vom Präventionszentrum der Polizei Bremen die Arbeitsweise dieser Kriminellen sowie die aktuellen Maschen vor. Zudem erhalten Sie Tipps, wie Sie sich und Ihre Angehörigen im Alltag schützen können.

Das Seminar findet am Donnerstag, 21.10.2021 in der Zeit zwischen 17 bis 18.30 Uhr über die Online Meeting Plattform "GoToMeeting" statt. Anmelden können sich Interessierte ab sofort unter praeventionszentrum@polizei.bremen.de.

Weitere Informationen zum Thema erhalten Sie beim Präventionszentrum der Polizei Bremen, Am Wall 195 oder telefonisch unter 362-19003 oder auch unter www.polizei.bremen.de.

