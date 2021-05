Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0377 --Trickbetrüger unterwegs--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Vahr, OT Neue Vahr Südost, Bremen-Huchting, OT Grolland, Zeit: 18.05.202

Am Dienstag nahmen Trickbetrüger wieder lebensältere Menschen ins Visier. Unbekannte gaben sich im Ortsteil Neue Vahr Südost als Polizist und in Grolland als Wasserwerker aus. Die Polizei warnt und gibt Präventionstipps.

Gegen 13:00 Uhr wurde eine 74-Jährige vor ihrem Mehrfamilienhaus in der Carl-Goerdeler-Straße von drei Unbekannten angesprochen. Der Wortführer gab sich als Polizist aus und erzählte ihr, dass sich ein Dieb in ihrer Wohnung befände. Sie ließ den Trickdieb hinein. In ihren Wohnräumen fragte er die Seniorin nach Geldverstecken und durchsuchte ihre Kommoden und Schränke. Mit Bargeld und Schmuck verließ er ihre Wohnung.

Etwas später, gegen 15 Uhr, klingelten zwei Männer an der Haustür einer 79-Jährigen dieses Mal in der Tom-Dyk-Straße. Sie gaben an, den Wasserdruck überprüfen zu müssen. Die Frau ließ die falschen Wasserwerker eintreten. Während die Männer die Frau anwiesen den Wasserhahn aufzudrehen, durchsuchten sie ihre Wohnräume. Schließlich stahlen sie Bargeld und persönliche Papiere und gingen unerkannt.

Immer wieder gelingt es diesen Kriminellen, Zugang zu den Wohnräumen meist lebensälterer Menschen zu erschleichen. Ihre betrügerische Rolle spielen sie überzeugend. Trotzdem erneut der Appell: Seien Sie wachsam und lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung. Ziehen Sie nach Möglichkeit Angehörige oder Nachbarn hinzu. Die Polizei rät: Lassen Sie nur Handwerker hinein, die Sie selbst bestellt haben oder die von der Hausverwaltung angekündigt worden sind. Fordern sie von angeblichen Polizisten den Dienstausweis und prüfen sie diesen sorgfältig. Wenn Sie geringsten Zweifel an der Echtheit haben, rufen Sie den kostenlosen Notruf 110 an. Hier geht's zum Dienstausweis der Polizei Bremen: https://www.polizei.bremen.de/detail.php?gsid=bremen09.c.20534.de

