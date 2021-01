Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0058 --Zigarettenautomat gesprengt--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Gröpelingen, OT Ohlenhof, Auf dem Kruge Zeit: 23.01.2020, 03:00 Uhr

In der Nacht zu Samstag sprengten Unbekannte einen Zigarettenautomaten im Ortsteil Ohlenhof. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 03:05 Uhr fiel einer Streifenwagenbesatzung in der Axstedter Straße Rauch auf. Auf einem Hof an der Ecke zur Straße auf dem Kruge entdeckten sie einen stark beschädigten Zigarettenautomaten. Zeugen meldeten sich und gaben an, einige Minuten zuvor einen lauten Knall gehört zu haben. Durch Spezialisten von Bundespolizei und Polizei wurde festgestellt, dass bei der Sprengung illegale Pyrotechnik eingesetzt wurde. Geld und auch Zigaretten konnten die Täter nicht erbeuten.

Die Polizei Bremen sucht Zeugen und fragt: Wer hat in der Straße Auf dem Kruge oder der näheren Umgebung etwas Ungewöhnliches beobachtet? Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 entgegen.

