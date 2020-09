Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0624 --Hochzeitskorso beschäftigte mehrfach die Polizei--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Östliche Vorstadt, Bismarckstraße Zeit: 25.09.20, 18:00 Uhr

Ein Hochzeitskorso sorgte am Freitag für eine große Polizeikontrolle in der Östlichen Vorstadt. Einige Teilnehmer waren zuvor bereits in den Stadtteilen Osterholz und Vahr auf die Einhaltung der Verkehrsvorschriften hingewiesen worden. Nach bisherigen Ermittlungen wurden zwei Strafanzeigen gefertigt und eine Vielzahl von Fahrzeugen sowie Personen kontrolliert.

Gegen 18 Uhr meldeten mehrere Anrufer der Polizei einen Autokorso auf der Julius-Brecht-Allee und der Stresemannstraße. Die zumeist sehr hochwertigen Fahrzeuge fielen unter anderem durch laute Motorengeräusche, starkes Beschleunigen und gefährliche Fahrstreifenwechsel auf. Es wurden umgehend starke Polizeikräfte entsandt, die schnell den Hochzeitskonvoi in der Bismarckstraße Ecke Graf-Moltke-Straße anhielten. Dabei trafen die Polizisten auf alte Bekannte. Die Autos wurden kurz zuvor bereits in der Eduard-Bernstein-Straße im Stadtteil Vahr kontrolliert. Einzelne Fahrzeuge, darunter auch der weiße Ferrari des Bräutigams, fielen zudem bereits gegen Mittag in Osterholz auf. Die Einsatzkräfte wiesen die Fahrer bei diesen Verkehrskontrollen schon eindringlich auf die Verkehrsregeln und mögliche Konsequenzen bei der Nichteinhaltung hin. In der Bismarckstraße führten die Polizisten nun umfangreiche Kontrollen aller Fahrzeuge durch, befragten Zeugen und stellten Videoaufzeichnungen sicher. Die Fahrzeuge fuhren anschließend in Kleingruppen unter Beobachtung der Polizei bis zur geplanten Feier nach Hemelingen. Für die Kontrollmaßnahmen musste die Bismarckstraße bis etwa 19.40 Uhr gesperrt werden.

Insgesamt kontrollierte die Polizei 18 Fahrzeuge und 46 Personen. Nach bisherigem Ermittlungsstand wurden zwei Strafanzeigen gefertigt. Gegen fünf Verdächtige im Alter von 20 bis 24 Jahren und eine 20-Jährige wird wegen verbotenem Kraftfahrzeugrennen ermittelt. Gegen einen 20 Jahre alten Mann wurde ein Verfahren wegen Nötigung eröffnet. Zudem stellten die Polizisten mehrere Ordnungswidrigkeiten fest. Dabei handelt es sich hauptsächlich um Verstöße durch unangepasste Geschwindigkeit und Verursachung von unnötigem Lärm. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Zeugenhinweise nimmt die Verkehrsbereitschaft unter 0421 362-14850 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen

Stefanie Freund

Telefon: 0421/362 12114

Fax: 0421/362 3749

pressestelle@polizei.bremen.de

http://www.polizei.bremen.de

http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell